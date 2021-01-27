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На аукционе в США продадут большую коллекцию замаскированного под обычные бытовые предметы оружия КГБ СССР. Среди предметов - спрятанные в губной помаде пистолеты, скрытые в галстуке, пачке сигарет и пепельнице камеры, а также зонт-шприц для инъекций яда.

Коллекция принадлежит Юлиусу Урбайтису - владельцу музея шпионажа КГБ. Он собирал вещи 30 лет. Из-за пандемии музей закрылся, а коллекцию пришлось выставить на продажу.

Дороже всех в собрании Урбайтиса стоит набор для сверления узких отверстий в стенах для последующей установки микрофонов и камер, пишет издание Daily Mail. Он оценивается в 4,4 тыс. фунтов стерлингов (более 455 тыс. рублей).

Общая стоимость коллекции - 365 тыс. фунтов (более 37 млн рублей).

Ранее архив Санкт-Петербурга рассекретил характеристику на Владимира Путина из КГБ.