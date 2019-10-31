Архив Петербурга рассекретил характеристику на Путина из КГБ

Архив в Санкт-Петербурге рассекретил характеристику на бывшего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ), действующего президента России Владимира Путина. В ней говорится о его «моральной устойчивости» и авторитете среди сослуживцев.

Путин служил в КГБ с 1975 года и характеризовался как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». В документе указано, что он регулярно «повышает свой идейно-политический уровень» и посвящает время партийной работой.

В характеристике отмечено, что в свободное время Путин занимался спортом. Он был мастером спорта по дзюдо и самбо, в 1976 году стал чемпионом Ленинграда, пишет РБК.

Напомним, Путин поступил на работу в КГБ после окончания юридического факультета Ленинградского госуниверситета. Пять лет из своей карьеры он работал в Германии в службе внешней разведки, а в 1991 году подал в отставку.