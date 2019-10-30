«Не связано с беспорядками»: Путин не полетит на саммит в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили, который состоится 16-17 ноября. В Кремле заявили, что отмена поездки не связана с беспорядками и столкновениями с полицией в стране.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин запланировал участие в саммите БРИКС в Бразилии - он пройдет 13 и 14 ноября. Кремль пообещал, что в Чили Россия будет представлена на другом, но «тоже высоком» уровне.

Песков отметил, что решение по АТЭС «не связано с местными беспорядками». Неучастие продиктовано большим количеством внутренних мероприятий и «необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами», пишет ТАСС.

Напомним, протесты в Чили начались 14 октября после решения властей повысить стоимость проезда в метро. Волнения охватили не только столицу, Сантьяго, но и другие города. В ходе беспорядков погибли 19 человек.