«Не связано с беспорядками»: Путин не полетит на саммит в Чили

«Не связано с беспорядками»: Путин не полетит на саммит в Чили

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили, который состоится 16-17 ноября. В Кремле заявили, что отмена поездки не связана с беспорядками и столкновениями с полицией в стране.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин запланировал участие в саммите БРИКС в Бразилии - он пройдет 13 и 14 ноября. Кремль пообещал, что в Чили Россия будет представлена на другом, но «тоже высоком» уровне.

Песков отметил, что решение по АТЭС «не связано с местными беспорядками». Неучастие продиктовано большим количеством внутренних мероприятий и «необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами», пишет ТАСС.

Напомним, протесты в Чили начались 14 октября после решения властей повысить стоимость проезда в метро. Волнения охватили не только столицу, Сантьяго, но и другие города. В ходе беспорядков погибли 19 человек.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!