Путин и Трамп встретятся в ноябре

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться на саммите АТЭС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Главы двух стран будут одновременно присутствовать на одном мероприятии в Чили. По словам Ушакова, теоретически встреча возможна, но практически вопрос еще не прорабатывался, передаёт «РИА Новости».

Москва никогда не отказывается от диалога с Вашингтоном. Возможность встретиться двум лидерам фактически подтвердил и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Чили 16–17 ноября.

Ранее американские конгрессмены Демократической партии потребовали публикации разговоров российского и американского президентов. По их словам, первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и «выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным.