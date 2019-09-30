Конгресс США хочет услышать переговоры Трампа и Путина

Американские конгрессмены Демократической партии хотят публикации разговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом обьявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

По его словам, первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и «выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», пишет Russia Today.

В СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Ранее Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров впервые провели краткий контакт. Это произошло на приеме, организованном американским лидером Дoнальдом Трампом в честь глав гoсударств - участников 74-й сессии Генассамблеи OОН.