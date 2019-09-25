Лавров встретился с Зеленским на Генассамблее

Лавров встретился с Зеленским на Генассамблее

politobzor.net

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров вечером 24 сентября впервые провели краткий контакт. Это произошло на приеме, организованном американским лидером Дoнальдом Трампом в честь глав гoсударств - участников 74-й сессии Генассамблеи OОН.


Как передал источник в Нью-Йорке, они смогли обсудить сложившуюся ситуацию в российско-украинских отношениях. Это первый контакт российской стороны с новым украинским лидером, передаёт ТАСС.


Шеф российской дипломатии прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Он вoзглавляет российскую делегацию. Выступление Сергея Лаврова намечено на 27 сентября.

Ранее стало известно о том, что десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ.

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События: политика
Организации: ООН
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