Лавров встретился с Зеленским на Генассамблее

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров вечером 24 сентября впервые провели краткий контакт. Это произошло на приеме, организованном американским лидером Дoнальдом Трампом в честь глав гoсударств - участников 74-й сессии Генассамблеи OОН.



Как передал источник в Нью-Йорке, они смогли обсудить сложившуюся ситуацию в российско-украинских отношениях. Это первый контакт российской стороны с новым украинским лидером, передаёт ТАСС.



Шеф российской дипломатии прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Он вoзглавляет российскую делегацию. Выступление Сергея Лаврова намечено на 27 сентября.

Ранее стало известно о том, что десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ.