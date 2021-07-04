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Владимир Жириновский назвал победителя чемпионата Европы-2020
4 июля, 2021 15:05
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Лидер Либерально-демократической партии России не просто следит за актуальными явлениями, происходящими в мире, и, в частности, в стране, но и «предсказывает» будущее. Политик решил назвать победителей чемпионата Европы по футболу 2020.
«Все делают прогнозы. Сделаем и мы. По версии ЛДПР, в двух полуфиналах победу одержат итальянцы и англичане, которые встретятся в финале», – полагает Жириновский.
В результате, по его мнению, новым чемпионом Европы станет Италия, второе место в соревнованиях займет Англия, третье – Дания и четвертое – Испания, говорится в Telegram-канале лидера ЛДПР.
Ранее была названа «истинная» причина провала сборной России по футболу на Евро-2020. Как оказалось, проблема кроется в отсутствии духовной жизни.
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