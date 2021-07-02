Истинной причиной провала сборной России по футболу на ЕВРО-2020 стало отсутствие священника
Сборную России по футболу могут «спасти» только духовники. По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина), истинная причина в неудачном выступлении наших спортсменов на ЕВРО-2020 кроется в отсутствии общения со священнослужителями.
Он подчеркнул, что сборная выглядит немотивированной, боевой дух отсутствует. Одна из причин неудач, по мнению митрополита, кроется в беспрестанной ругани на поле. Мат стал фоном обычной жизни футболистов, что негативно отражается не только на быте спортсменов, но и на самой игре. Благо, исправить ситуацию с «духовным разорением» можно – необходимо заняться окормлением футболистов, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что УЕФА может лишить сборную Дании очков из-за экспрессивных болельщиков, обливающихся пивом на матче.