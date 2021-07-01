УЕФА может лишить сборную Дании очков из-за обливающихся пивом болельщиков
Датский футбольный союз обратился к болельщикам национальной команды Дании с просьбой не обливаться пивом во время четвертьфинального матча ЕВРО-2020 в Баку. Все дело в том, что из-за слишком экспрессивных реакций фанатов на трибунах, футболистов могут лишить очков.
По словам руководителя отдела коммуникаций датского футбольного союза Якоба Хойера, организация получила огромное множество замечаний и штрафов от УЕФА. Все дело в болельщиках, празднующих забитые голы футболистов, разливая во все стороны хмельные напитки. Хойер не стал уточнять, какая сумма уже «накапала», лишь подчеркнул, что цифра довольно крупная.
Он добавил, что сборную Дании могут лишить очков в отборочном цикле ЧМ-2022 года, если болельщики не успокоятся, передает Sputnik Азербайджан.
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