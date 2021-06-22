Валентина Матвиенко обратилась к сборной России по футболу с требованием не позориться
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сборной России по футболу с заявлением, после того как спортсмены вылетели с чемпионата Европы, уступив с разгромным счётом команде Дании.
Спикер СФ призналась, что является страстным болельщиком, однако те игры, за которыми ей удалось понаблюдать, лишь расстроили её.
«Большинство болельщиков страны очень расстроено игрой нашей команды», — добавила она.
Матвиенко предположила, что, вероятнее всего, всё дело в недостатке мотивации.
«Я не чувствовала вот этой воли к победе - любой ценой выиграть, добиться, победить... Или играйте, или не позорьтесь, вот правда», — цитирует председателя Софета Федерации РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин обвинил США в организации вооруженного переворота на Украине в 2014 году.