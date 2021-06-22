Владимир Путин обвинил США в организации вооруженного переворота на Украине в 2014 году
Президент России Владимир Путин убеждён, что конфликты на Украине начались после вмешательства Штатов в дела республики. Об этом он написал в статье для немецкой газеты Zeit.
«Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?», — задался вопросом глава государства.
Также лидер РФ обратил внимание на негативные последствия расширения НАТО, которые привели к «похоронам надежды на континент без разделительных линий». Кроме того, странам пришлось выбирать, к кому примкнуть — к России или к коллективному Западу, «к каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года».
«Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать?»
Ранее сообщалось о том, что Беларусь «открестилась» от ООН и закрыла «окно сотрудничества».