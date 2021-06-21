Новости – Политика
Политика
Беларусь «открестилась» от ООН и закрыла «окно сотрудничества»
21 июня, 2021 14:11
1 мин
1 мин
Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com
Власти Беларуси приняли решение приостановить работу офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Минске. Об этом стало известно от Мишель Бачелет, занимающей данный пост в международной организации.
Она подчеркнула, что это было «окно сотрудничества», однако поскольку данное решение уже принято, беспокойства, связанные с нарушением прав и свобод людей, проживающих в возглавляемом Александром Лукашенко государстве, лишь усилятся, так как ситуация в республике пока только ухудшается, передаёт DW Беларусь.
Ранее Александр Лукашенко пожаловался на отсутствие «огромного мешка шальных денег».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку