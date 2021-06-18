Александр Лукашенко пожаловался на отсутствие «огромного мешка шальных денег»
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не надеяться на рынок, который сам «все отрегулирует», и предложил подчинённым активно заняться развитием дисциплины на местах.
«Не надо сегодня кричать, стонать, рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина», — заявил лидер РБ.
Он подчеркнул, что белорусам приходится много трудиться, чтобы достичь высоких результатов, поскольку страна не имеет доступа к «огромному мешку шальных денег».
«Цены на нефть поднялись в два раза - в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены - деньги есть. У нас этого нет», — цитирует БелТА президента республики в Telegram-канале.
Ранее Александр Лукашенко призвал не доверять устраивающимся на работу друзьям.