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Политика
Александр Лукашенко призвал не доверять пытающимся устроиться на работу друзьям
18 июня, 2021 13:23
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел сегодня кадровые вопросы, согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов и дал подчинённым пару советов по эффективному найму людей.
По мнению главы республики, при выборы специалистов, необходимо опираться не только на близкие отношения, важно оценивать уровень профессионализма сотрудника.
«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству», — цитирует Лукашенко БелТА в Telegram-канале.
Он подчеркнул — важно помнить, как разворачивались события прошлого года, когда речь будет заходить о формировании кадровой политики.
Ранее Лукашенко поручил обучить студентов стрельбе.
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Александр Лукашенко поручил подчиненным не нанимать на работу друзей. Как вы думаете, подобное нововведение сработало бы в России?
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