Александр Лукашенко готовится к войне — поручил раздать студентам оружие
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что в республике может начаться война. Он решил подготовиться и поручил подчиненным обучить студентов стрельбе.
По словам лидера РБ, население должно иметь представление о стрелковом оружии в практическом ключе.
«А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — цитирует Лукашенко Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Он также добавил, что война может вспыхнуть где угодно, в том числе в Беларуси, потому что «мир одурел вообще».
Ранее в Беларуси отреагировали на заявление лидеров G7 о скором введении санкций против виновных в посадке самолёта Ryanair в Минске.