В Беларуси лидеров G7 назвали фашистами в ответ на требование провести честные выборы президента
В Беларуси отреагировали на заявление лидеров G7 о скором введении санкций против виновных в посадке самолёта Ryanair в Минске. По мнению кандидата философских наук, заведующего отделом социологии госуправления Института социологии НАН РБ Николая Щекина, политическая элита Запада уже перешла все границы.
«Только фашисты и глубинные предатели могут просить и желать народу голод, разруху, войну, распри. Беларусь с агрессивной и тоталитарной позицией коллективного Запада мириться не будет и не позволит с собой говорить надменно и с укором», — заявил он.
По словам Щекина, Западу необходимо усмирить свой пыл, иначе в скором времени провокационные заявления доведут до необходимости взяться за оружие, передает БелТА.
Ранее лидеры G7 обратились к властям Беларуси с требованием провести в стране честные выборы президента страны.