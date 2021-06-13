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Политика
В G7 призвали Беларусь к проведению новых выборов
13 июня, 2021 19:13
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Kremlin Pool/Global Look Press
Страны-участницы «Большой семерки» (G7) выступили с призывом в адрес официального Минска провести новые выборы президента республики.
Кроме того, в официальном коммюнике, политики отреагировали на посадку борта Ryanair на территории страны. Лидеры стран G7 озабочены «атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право». Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ранее в воскресение участники саммита «Большой семерки» обратились к российским властям с призывом снизить напряженность на востоке Украины.
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