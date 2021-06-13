Новости – Политика
Политика
В «Большой семерке» подтвердили готовность вступиться за Украину
13 июня, 2021 18:00
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Guido Bergmann/dpa/Globallookpress
Страны G7 выразили готовность оказать поддержку Украине. Также политики призвали Кремль к снижению напряженности в регионе.
Таким образом, страны-участницы подтвердили свое восприятие России как участницы конфликта на востоке Украины. При этом G7 по-прежнему поддерживает нормандский формат переговоров по данному вопросу.
В свою очередь, в Москве отреагировали на призыв отвести войска от восточной границы страны заявлением, в котором указано на право государства перебрасывать войска на своей территории.
Слова о российской угрозе в Кремле расценивают как «выдумку тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это». Об этом сообщает РИА «Новости».
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