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Владимир Жириновский «может» войти в тренерский штаб сборной России по футболу
13 июля, 2021 11:21
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State Duma Press Service/Global Look Press
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского хотят ввести в тренерский штаб сборной России по футболу. С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции в ГД Василий Власов.
Власов направит соответствующее предложение главе РФС Александру Дюкову. В нем он предлагает вынести на обсуждение Российского футбольного союза кандидатуру Жириновского. По словам депутата, лидер ЛДПР обладает пониманием футбола и страстью к игре, сообщает телеграм-канал «РИА Новости». Его многолетний опыт «может привести сборную к ожидаемому результату».
Владимир Жириновский решил «перепробовать» все вакцины против коронавируса.
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