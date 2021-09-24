Зеленский выставил на продажу виллу в Форте-деи-Марми, где третью домов владеют россияне
Президент Украины Владимир Зеленский собирается продать виллу в итальянском Форте-деи-Марми, которую приобрел, будучи актером. Об этом сообщил источник в итальянском агентстве недвижимости.
В настоящее время виллой владеет супруга Зеленского - Елена. Объект собираются продать за 4,5 млн евро - это на 1,5 млн больше первоначальной цены.
Дом, о котором идет речь, занимает площадь 480 метров. Поместье включает двухэтажный особняк и бассейн.
Три года поместье в 400 метрах от моря сдается в аренду. Сейчас его арендует американец со своей семьей. Ежемесячная плата за аренду - 12 тыс. евро. Об этом пишет Страна.ua.
Объявление о продаже появилось на нескольких итальянских сайтах элитной недвижимости. Персональную информацию об объекте обещают при личной встрече.
Отмечается, что богатые россияне владеют третью домов на побережье. В Тоскане им принадлежит около 2500 тысяч вилл.
Ранее сообщалось, что Зеленский опозорил Украину и самого себя на Генассамблее ООН.