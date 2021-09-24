Владимир Зеленский опозорил Украину и самого себя на переговорах в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский опозорил страну на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом. Всё дело в том, что на протяжении всей беседы Зеленский сидел под огромный флагом островного государства.
Известно, что по дипломатического протоколу подобное поведение может означать, что он либо представляет самого себя, либо то, что Украину в ООН не признают независимой суверенной страной.
Примечательно, что Зеленский опубликовал позорное фото в своем Twitter-аккаунте. На нем видно, что за спиной Шахида красуется флаг ООН, а на журнальном столике — небольшой флаг Мальдив, говорящий о том, что Шахид представляет интересы именно этого государства на сессии. За спиной Зеленского вывешен флаг Мальдив, а на столике — флаг ООН. Только вот лидера Украины это, по-видимому, не смутило.
Ранее сообщалось о том, что на Генассамблее ООН Владимир Зеленский хотел жестко раскритиковать Россию, но запутался в цитате президента РФ Владимира Путина.