Зеленский на Генассамблее ООН набросился на Россию с критикой и запутался в словах Путина
Глава Украины Владимир Зеленский допустил путаницу с цитатой президента России Владимира Путина в своем выступлении на Генассамблее ООН. Он начал критиковать Россию за то, что власти страны противоречат собственным словам о важности соблюдения международного права.
В доказательство президент решил процитировать Путина. Политик привел слова Путина, в которых говорится об опасности расшатывания авторитета ООН.
«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного», - процитровал Зеленский.
Он заявил, что все эти слова сказаны Путиным в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015-м.
Журналисты и политики рассмотрели расхождения: эта цитата не имеет ничего общего с мюнхенской речью российского президента. Путин впервые сказал эти фразы в 2015 году. О конфузе написало РИА Новости.
Ранее Папа Римский случайно процитировал Путина и приписал его слова канцлеру Германии Ангеле Меркель. Понтифик указал на мудрость немецкого политика в этом высказывании.