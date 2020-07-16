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Владимир Зеленский предложил «не спешить» с продлением карантина

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 15:24
1 мин
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фото: Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против продления карантина более, чем на месяц. Об этом он заявил во время селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

По словам Зеленского, граждане устали от карантина и принимая решение о его продлении не надо спешить. «Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более» - сказал президент. При этом он отметил, что далее следует действовать исходя из ситуации.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь добавил, что разработано постановление с изменениями карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от заболеваемости в конкретном городе или области в целом, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру нового главы Нацбанка страны.

темы
Украина
общество
Владимир Зеленский
карантин
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