Владимир Зеленский предложил кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру нового главы Нацбанка страны. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Зеленский предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко. Теперь депутатам следует утвердить предложенную президентом кандидатуру на пленарном заседании большинством голосов, пишет «РИА Новости».

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию президенту страны Владимиру Зеленскому.

Свое решение Смолий объяснил постоянным политическим давлением в течение долгого времени. По его словам, это не дает возможности эффективно выполнять поставленные задачи.