Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Владимир Зеленский отреагировал указом на харьковскую трагедию

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 13:57
1 мин
Photo
Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, объявляющий 26 сентября траурным днем в стране. В память о погибших в харьковской авиакатастрофе по всей Украине приспустят флаги и отменят развлекателные мероприятия и телепрограммы.

Самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились преимущественно курсанты Харьковского авиационного училища, упал в 2 км от города Чугуев. В живых, на данный момент, остался один человек из 27 находившихся в самолете. Еще один выживший после удара скончался в больнице.

Одной из ключевых версий причины крушения являются проблемы с мотором. В СБУ подтвердили, что о подобных неполадках перед крушением докладывал командир экипажа.

Ранее стало известно, что специалистам удалось обнаружить бортовой самописец самолета. На данный момент идет его расшифровка.

темы
Украина
Владимир Зеленский
авиакатастрофа
1 мин