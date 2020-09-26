Владимир Зеленский отреагировал указом на харьковскую трагедию

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, объявляющий 26 сентября траурным днем в стране. В память о погибших в харьковской авиакатастрофе по всей Украине приспустят флаги и отменят развлекателные мероприятия и телепрограммы.

Самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились преимущественно курсанты Харьковского авиационного училища, упал в 2 км от города Чугуев. В живых, на данный момент, остался один человек из 27 находившихся в самолете. Еще один выживший после удара скончался в больнице.

Одной из ключевых версий причины крушения являются проблемы с мотором. В СБУ подтвердили, что о подобных неполадках перед крушением докладывал командир экипажа.

Ранее стало известно, что специалистам удалось обнаружить бортовой самописец самолета. На данный момент идет его расшифровка.