Поисковики нашли под Харьковом ответ на вопросы о трагедии

Flickr

Специалистам, в ходе поисковых работ, удалось обнаружить ценную для понимания причин авиакатастрофы под Харьковом находку.

Ею стал найденный накануне черный ящик военно-транспортного самолета. Бортовой самописец содержит необходимую для понимания причин крушения Ан-26 информацию.

Напомним, самолет разбился возле города Чугуева в Харьковской области. О произошедшем стало известно в пятницу вечером.

«Бортовой самописец сейчас находится в [потерпевшем катастрофу] самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы», - заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее, о вероятной причине крушения рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.