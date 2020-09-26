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Общество
Поисковики нашли под Харьковом ответ на вопросы о трагедии
26 сентября, 2020 11:21
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Flickr
Специалистам, в ходе поисковых работ, удалось обнаружить ценную для понимания причин авиакатастрофы под Харьковом находку.
Ею стал найденный накануне черный ящик военно-транспортного самолета. Бортовой самописец содержит необходимую для понимания причин крушения Ан-26 информацию.
Напомним, самолет разбился возле города Чугуева в Харьковской области. О произошедшем стало известно в пятницу вечером.
«Бортовой самописец сейчас находится в [потерпевшем катастрофу] самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы», - заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран. Об этом сообщил ТАСС.
Ранее, о вероятной причине крушения рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
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