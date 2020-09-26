Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Поисковики нашли под Харьковом ответ на вопросы о трагедии

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 11:21
1 мин
Photo
Flickr

Специалистам, в ходе поисковых работ, удалось обнаружить ценную для понимания причин авиакатастрофы под Харьковом находку.

Ею стал найденный накануне черный ящик военно-транспортного самолета. Бортовой самописец содержит необходимую для понимания причин крушения Ан-26 информацию.

Напомним, самолет разбился возле города Чугуева в Харьковской области. О произошедшем стало известно в пятницу вечером.

«Бортовой самописец сейчас находится в [потерпевшем катастрофу] самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы», - заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее, о вероятной причине крушения рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

темы
Украина
крушение
авиакатастрофа
Харьков
1 мин