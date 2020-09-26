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Названа причина крушения самолета Ан-26 в Харьковской области

Антон Мельников
26 сентября, 2020 00:14
1 мин
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Youtube / KHARKIV Today

Согласно последним данным, в рухнувшем в Харьковской области самолете Ан-26 находилось 27 человек, в день полета один курсант не был допущен. Ранее сообщалось о 28 пассажирах.

Погибло 25 человек.

Причиной крушения борта называется отказ двигателя, о чем рассказал пилот самолета. Его слова передал СМИ председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, который отметил, что выжить удалось тем, кто успел выпрыгнуть из самолета до авиакатастрофы.

«Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю. <...> Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие», — цитирует Кучера «Коммерсантъ».

темы
Украина
происшествия
крушение
авиакатастрофа
1 мин