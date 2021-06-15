Владимир Соловьев призвал порадоваться за «упивающегося славой» Романа Протасевича
Телеведущий Владимир Соловьев, известный своими провокационными и зачастую скандальными высказываниями, убеждён, что основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный белорусскими властями после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, упивается сейчас своей славой. По мнению журналиста, молодой парень именно этого и добивался, поэтому стоит за него порадоваться.
«Он достиг своей цели и это очень радует. Он хотел славы. Ведь видно, что он дико тщеславный человек. Его угнетало, что его проекты похищены, и он не получил международной славы, что он забыт. А теперь он звезда», — приводит Telegram-канал «Желтые сливы» отрывок видеозаписи с Соловьевым.
Ранее Протасевич рассказал о «заложниках» в связи с его арестом в Беларуси.