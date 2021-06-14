Роман Протасевич рассказал о «заложниках» в связи с его арестом в Беларуси
Задержанный в Минске журналист и бывший редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции министерства иностранных дел Беларуси.
Он сообщил, что в минском СИЗО насилия к нему не применялось и проблем со здоровьем у него нет.
«Я чувствую себя прекрасно, никто меня не бил, пальцем не трогал», - подчеркнул Протасевич.
Вместе с тем, журналист отметил, что инцидент с его задержанием отразился на его спутнице Софии Сапеге и родителях. Они оказались «заложниками всей ситуации».
«Настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала София и мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума», - приводит слова Протасевича Telegram-канал «Подъём».
Напомним, Протасевич был задержан белорусскими властями в результате экстренной посадки борта Ryanair в Минске 23 мая. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что была получена информация о минировании самолёта. Ранее сегодня эту версию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Об этом читайте в нашем материале.