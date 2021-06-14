«Лукашенко – бандит»: Путин рассказал об отношении к словам президента Беларуси

Политика

У президента РФ Владимира Путина нет причин сомневаться в версии об экстренной посадке борта Ryanair в Минске, которую озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он сообщил в ходе интервью американскому телеканалу NBC.

Журналист спросил российского президента, верит ли тот в объяснения ситуации с Ryanair, которые дала белорусская сторона.

«А почему мне ему не верить?», - ответил Путин.

Президент отметил, что вопрос о принудительной посадке иностранного самолёта стоило бы прояснить у пилота и напрямую спросить у него, «принуждали к посадке или нет?».

Путин подчеркнул, что ни разу не слышал интервью командира самолёта Ryanair.

«Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно», - возмутился президент.

Также Путин припомнил, что ситуации с принудительной посадкой иностранных самолётов уже возникали в прошлом. В пример он привёл посадку борта президента Боливии по приказу американской Администрации в Вене. Глава РФ отметил, что судно подвергли досмотру, но СМИ об этом не вспоминают.

«Президента вывели из самолёта, обыскали самолёт, и Вы об этом даже не вспоминаете, - сказал глава РФ. - Вы считаете, это нормально?».

По мнению Путина, рассматривать оба инцидента с самолётами необходимо в одном ключе и оперировать «одинаковыми понятиями».

«Вот «Лукашенко – бандит». А там (в инциденте с самолетом боливийского президента – прим.) хорошо?», - приводит слова Путина «Эхо Москвы».

Он добавил, что посадка борта в Боливии была воспринята как «общенациональное унижение». При этом, по его словам, «все промолчали, чтобы не обострять отношения».

Журналист обратил внимание, что борт Ryanair совершал коммерческий рейс и на нем находились неофициальные лица.

В ответ Путин еще раз отметил, что не сомневается в версии, которую представил Минск.

«Послушайте меня, я ещё раз Вам говорю то, что мне сказал Президент Лукашенко. У меня нет оснований ему не верить», - сказал глава РФ.