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Владимир Путин запретил своим указом появляться студентам в вузах
27 апреля, 2021 11:32
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Министерство науки и высшего образования России готовит в настоящее время документ, который запретит студентам вузов появляться в образовательных учреждениях в связи с указом президента РФ Владимира Путина.
Обучающихся хотят отправить на дополнительные каникулы, которые начнутся 1 мая и продлятся вплоть до 10-го числа.
«Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», – цитирует заместителя главы ведомства Дмитрия Афанасьева ТАСС.
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