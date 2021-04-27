Владимир Путин запретил своим указом появляться студентам в вузах

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Министерство науки и высшего образования России готовит в настоящее время документ, который запретит студентам вузов появляться в образовательных учреждениях в связи с указом президента РФ Владимира Путина.

Обучающихся хотят отправить на дополнительные каникулы, которые начнутся 1 мая и продлятся вплоть до 10-го числа.

«Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», – цитирует заместителя главы ведомства Дмитрия Афанасьева ТАСС.

Ранее глава государства принял предложение главы федерального Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными из-за распространения коронавирусной инфекции.