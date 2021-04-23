Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно

Политика

Президент России Владимир Путин 23 апреля подпишет указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Решение уже принято - о нем главу государства просил Роспотребнадзор.

Об этом сообщило РИА Новости. Ранее планировалось работать с 4 по 7 мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила Путину сделать майские праздники непрерывными из-за коронавируса. По ее мнению, это сделает эпидемиологическую ситуацию более стабильной.

Президент согласился с Поповой и сказал: «Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу».