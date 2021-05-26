Владимир Путин ввел ранее озвученные выплаты на детей

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Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми. Новые выплаты были озвучены в послании Федеральному собранию 21 апреля.

Согласно подписанному документу, семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно будут ежемесячно получать выплаты в размере половины детского прожиточного минимума. В среднем эта сумма составляет 5,6 тыс. рублей. Пособие положено малообеспеченным неполным семьям.

Другая мера предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно. Эта мера начнет действовать с 1 сентября.

Третья инициатива Путина включает выплату ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет с беременностью до 12 недель. Пособие будет начисляться с 1 июля и составит половину минимума. Об этом сообщает РБК.

Ранее сообщалось о новой выплате семьям с детьми от 6 до 18 лет. Она будет перечислена в августе.