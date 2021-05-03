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Путин поручил начислить новые выплаты российским семьям от правительства

Антон Мельников
3 мая, 2021 17:24
1 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 17:24
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

В августе 2021 года семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет получат выплаты по 10 тысяч рублей. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин в соответствии с посланием главы государства Федеральному собранию. Документ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, правительство РФ должно обеспечить «предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет».

Для начислений школьникам-инвалидам, согласно документу, будет предусмотрен особый порядок выплат.

Доклад по выполнению поручения правительство должно предоставить до 1 сентября 2021 года, отмечается в документе.

Ранее стало известно, что в перечень поручений Путина вошла бесплатная газификация домовладений россиян. Об этом в нашем материале.

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Владимир Путин
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Выплаты
Семьи
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