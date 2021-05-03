Подключению к газу станет бесплатным благодаря поручению Владимира Путина. Но не для всех

Политика

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, который был указан в послании Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года. Среди них говорится о бесплатном подключении домовладений граждан страны к газу. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, АО «Газпром» и другие газораспределительные организации должны до 2023 года обеспечить бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений, при условии, что населенный пункт уже газифицирован. При этом поручение касается домовладений, которые расположены «вблизи от внутрипоселковых газопроводов» и подали заявку на подключение.

Ответственным за выполнение поручения назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад о реализации распоряжения должен быть представлен до 30 октября 2021 года, отмечает «ТАСС».