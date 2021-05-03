Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Подключению к газу станет бесплатным благодаря поручению Владимира Путина. Но не для всех

Антон Мельников
3 мая, 2021 14:08
1 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 14:08
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, который был указан в послании Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года. Среди них говорится о бесплатном подключении домовладений граждан страны к газу. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, АО «Газпром» и другие газораспределительные организации должны до 2023 года обеспечить бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений, при условии, что населенный пункт уже газифицирован. При этом поручение касается домовладений, которые расположены «вблизи от внутрипоселковых газопроводов» и подали заявку на подключение.

Ответственным за выполнение поручения назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад о реализации распоряжения должен быть представлен до 30 октября 2021 года, отмечает «ТАСС».

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Россия
Газификация
Регионы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!