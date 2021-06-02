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Владимир Путин «всех граждан призвал это делать»
2 июня, 2021 16:42
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин вновь призвал всех граждан страны сделать прививку от коронавируса, подчеркнув важность вакцинации.
«Как вы знаете, я и сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать», - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой
Лучше делать сразу то, что нужно, добавил российский лидер, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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