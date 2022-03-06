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Владимир путин ужесточил наказание за педофилию
6 марта, 2022 18:04
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Kremlin Pool/Global Look Press
В России ужесточаются меры, направленные на защиту несовершеннолетних от сексуального насилия. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Уголовная ответственность ужесточена за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ. Также усиливается наказание за рецидив преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору. В этих случаях преступник наказывается лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.
Также наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года теперь грозит за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, пишет «РИА Новости».
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