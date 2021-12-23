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Происшествия
В Москве педофил похитил 12-летнюю девочку
23 декабря, 2021 22:00
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сотрудники московской полиции спасли 12-летнюю девочку от педофила.
По предварительным данным, 66-летний подозреваемый похитил школьницу во дворе дома на Варшавском шоссе и затащил ее в подъезд. Все произошло на глазах у другой девочки.
Она и попросила помощи у полицейских, которые определили местонахождение похищенной девочки. Подозреваемый удерживал ее в квартире. По версии полиции, подозреваемый хотел изнасиловать ребенка, сообщает РЕН-ТВ.
В России хотят ужесточить наказание для педофилов. Химическая кастрация их не останавливает.
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