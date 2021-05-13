Владимир Путин спустя два дня впервые прокомментировал хладнокровный расстрел в школе

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Массовое убийство в казанской школе, которое произошло 11 мая, впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече с правительством заявил, что трагедия потрясла всю Россию, после чего почтил память погибших минутой молчания.

«Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», - заявил Путин.

Он назвал главной задачей в настоящий момент спасение жизней пострадавших. Путин поручил наградить учителей и сотрудников гимназии, спасавших детей.

По его словам, начаты выплаты семьям пострадавших и убитых.

Путин потребовал усилить контроль за оборотом гражданского оружия и исключить случаи, когда медицинскую справку можно купить за деньги, не приходя на осмотр.

Ранее стало известно о суициде Данилы Андреева - он учился с «казанским стрелком» Ильназом Галявиевым. Мать погибшего сообщила, что ее сын говорил то же самое, что молодой человек на допросе - в частности, он тоже называл себя Богом.