Подростков «обрабатывает» какая-то организация: еще один студент колледжа называл себя Богом и теперь мертв

Происшествия

Учившийся вместе с «казанским стрелком» Ильназом Галявиевым в колледже ТИСБИ Данила Андреев покончил с собой год назад при странных обстоятельствах. Как выяснилось, он тоже был одиночкой, оттолкнул семью, называл себя Богом и бросил колледж.

Андреев был на год младше Галявиева. Мать погибшего Наталья рассказала, что ее сын практически слово в слово говорил то же, что напавший на школу.

«Все слова, которые говорит сейчас стрелявший, говорил мой сын. Теперь я прошу следствие возобновить мое дело», - заявила женщина. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Она уверена, что все началось с группы «Синий кит». Подросток состоял в ней с 13 лет. С 14-ти он пытался совершить самоубийство.

Как пишет RT, Данила тоже называл себя Богом. Он проходил лечение в психиатрической больнице. Мать и отчим полагали, что происходящее с ребенком связано с девушкой.

Женщина считает - подростков обрабатывает какая-то организация. По ее словам, трагедия в Казани могла произойти 10 мая, но помешало то, что это был выходной.

Андреев покончил с собой 10 мая 2020 года. Это произошло у отца в деревне. Общался ли он с Галявиевым, пока неизвестно.

Напомним, 11 мая бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев зашел в школу и открыл стрельбу. Затем юноша взорвал самодельное устройство. Погибли 9 человек, 23 пострадали. На допросе подросток рассказал, что всех ненавидел и «осознал себя Богом».