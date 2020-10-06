Владимир Путин создал Фонд защиты детей

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В России будет создан Фонд защиты детей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Учредителем фонда выбрано Минпросвещения. В задачи ведомства входят формирование направления деятельности организации, оказание поддержки в реализации целей и контроль за выполнением задач.

Фонд защиты детей создается в целях сплочения «усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей», а также создания условий, способствующих их всестроннему развитию.

Руководитель фонда будет избираться сроком на 5 лет. В собственность Фонда защиты детей передадут комплекс зданий в Армянском переулке в Москве, правительство должно предусмотреть выделение средств на деятельность организации, пишут «Известия».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому бабушки и дедушки смогут на законных основаниях заниматься воспитанием детей в случае временного остутствия родителей.