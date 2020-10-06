Статус бабушек и дедушек может измениться

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Бабушки, дедушки и другие близкие родственники смогут на законных основаниях заниматься воспитанием детей, пока их родители временно отсутствуют. Такая возможность может появиться, если закон будет принят.

Проект внесен в Госдуму депутатами из «Единой России». Уточняется, что дети смогут находиться с родными только с согласия родителей. В настоящее время, хоть бабушки и дедушки в действительности принимают активное участие в жизни своих внуков, на законодательном уровне нахождение ребенка с ними ничем не отличается от ситуации, когда ребенок находится с чужими людьми. Закон разрешает братьям, сестрам и другим близким родственникам общаться с детьми, но пребывать с ними, пока родители детей отсутствуют – нет. То есть формально это переводит данные отношения в сферу компетенции органов опеки и попечительства.

«Если следовать букве закона, за бабушками и дедушками, присматривающими за своими внуками, должна в этот момент присматривать опека, а в случае если родители систематически не исполняют таким образом свои обязанности, их могут лишить родительских прав»», — цитирует зампреда Комитета палаты по контролю и регламенту Наталью Костенко «Парламентская газета».

Поправку предлагают внести в Семейный кодекс РФ.

Ранее сообщалось, что под Оренбургом силовики и опека жестоко изъяли из семьи пятерых детей.