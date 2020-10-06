Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Статус бабушек и дедушек может измениться

Марьям Ибрагимова
6 октября, 2020 13:01
2 мин
Фото: vladtime.ru
Фото: vladtime.ru

Бабушки, дедушки и другие близкие родственники смогут на законных основаниях заниматься воспитанием детей, пока их родители временно отсутствуют. Такая возможность может появиться, если закон будет принят.

Проект внесен в Госдуму депутатами из «Единой России». Уточняется, что дети смогут находиться с родными только с согласия родителей. В настоящее время, хоть бабушки и дедушки в действительности принимают активное участие в жизни своих внуков, на законодательном уровне нахождение ребенка с ними ничем не отличается от ситуации, когда ребенок находится с чужими людьми. Закон разрешает братьям, сестрам и другим близким родственникам общаться с детьми, но пребывать с ними, пока родители детей отсутствуют – нет. То есть формально это переводит данные отношения в сферу компетенции органов опеки и попечительства.

«Если следовать букве закона, за бабушками и дедушками, присматривающими за своими внуками, должна в этот момент присматривать опека, а в случае если родители систематически не исполняют таким образом свои обязанности, их могут лишить родительских прав»», — цитирует зампреда Комитета палаты по контролю и регламенту Наталью Костенко «Парламентская газета».

Поправку предлагают внести в Семейный кодекс РФ.

Ранее сообщалось, что под Оренбургом силовики и опека жестоко изъяли из семьи пятерых детей.

темы
семья
опека
закон
родственники
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!