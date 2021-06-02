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Владимир Путин сделал новое заявление о единовременной выплате 10 000 рублей на детей
2 июня, 2021 16:30
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин расширил возраст получения единовременной выплаты на школьников. В первоначальном варианте выплаты планировали перечислить на тех детей, которым на 1 сентября исполнится 7 лет.
Правительство скорректировало указ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Государственную выплату назначат тем, кто идет в школу с шести лет, передает ФБА «Экономика сегодня».
О выплате по 10 тыс. рублей Путин сообщил во время послания парламенту. В мае президент подписал закон о мерах поддержки семей с детьми.
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