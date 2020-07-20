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Владимир Путин решил «мощно» провести «Бессмертный полк» и перенес акцию на 2021 год

Лилия Караева
20 июля, 2020 14:37
1 мин
Акция «Бессмертный полк»
Kremlin.ru

Акция «Бессмертный полк» переносится на 2021 год. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с рабочими судостроительного завода в Керчи.

«Как бы нам не хотелось (провести акцию в этом году - прим.), но придется перенести мероприятие на следующий год», - заявил глава государства.

Путин дал обещание, что в 2021-м шествие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», пишет ТАСС.

Ранее об отмене запланированной на 26 июля акции сообщили организаторы. Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предлагал перенести мероприятие на 2021 год.

темы
Владимир Путин
Бессмертный полк
перенос
1 мин