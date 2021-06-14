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Владимир Путин рассказал об Алексее Навальном в колонии
14 июня, 2021 14:53
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Kremlin Pool/Global Look Press
С оппозиционным политиком Алексеем Навальным «не будут обращаться хуже, чем с кем-либо». Об этом в интервью американскому телеканалу NBC рассказал президент России Владимир Путин.
Путин на вопрос о судьбе Навального, отбывающего срок в колонии, ответил: «С ним не будут обращаться хуже, чем с кем-либо».
Ранее в интервью «Русской планете» о Навальном рассказала член Общественной палаты Мария Бутина, побывавшая у заключенного.
Она заявила, что арестант не испытывает на себе насильственных действий, рассказала о своем состоянии в американской тюрьме и объяснила зачем она вообще ездила в Покровскую колонию.
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