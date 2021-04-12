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Владимир Путин рассказал о «напрямую связанной с обороной» задаче для России на 21 век

Антон Мельников
12 апреля, 2021 19:59
1 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 19:59
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин провёл видеоконференцию, посвященную Дню космонавтики и развитию космической деятельности в стране.

Среди прочего, Путин заявил, что в нынешнем 21 веке Россия должна «достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав», поскольку эти сферы связаны с вопросами обороны.

«В новом, 21 веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной», – заявил президент.

Он добавил, что Россия планирует по-прежнему участвовать в развитии международных программ и сотрудничать со своими партнерами в космической сфере, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что Путин уволил чиновника в верхах российского силового ведомства.

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Владимир Путин
Космос
Ядерное оружие
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Космонавтика
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