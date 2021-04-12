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Политика

Владимир Путин уволил чиновника в «верхах» российского силового ведомства

Антон Мельников
12 апреля, 2021 18:22
1 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 18:22
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Первый заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщается в опубликованном на портале правовой информации документе.

Информация о том, что замглавы ФСИН может лишиться своего поста стало известно еще в марте. Ожидается, что вслед за Рудым последуют еще три замдиректора ФСИН, которые якобы написали рапорты об увольнении. Предположительно, это могут быть генерал-лейтенанты Валерий Балан, Валерий Бояринев и Рустам Степаненко, передаёт Lenta.ru.

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Владимир Путин
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