Владимир Путин уволил чиновника в «верхах» российского силового ведомства

Политика

Первый заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщается в опубликованном на портале правовой информации документе.

Информация о том, что замглавы ФСИН может лишиться своего поста стало известно еще в марте. Ожидается, что вслед за Рудым последуют еще три замдиректора ФСИН, которые якобы написали рапорты об увольнении. Предположительно, это могут быть генерал-лейтенанты Валерий Балан, Валерий Бояринев и Рустам Степаненко, передаёт Lenta.ru.