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Владимир Путин рассказал, куда деваются призывники и те, кого вызвали на сборы
5 марта, 2022 16:35
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В спецоперации в Донбассе принимают участие только профессиональные военные, призывников нет ни одного. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине ни призывников, ни тем более тех, кого привлекают на сборы.
На сборы призывают регулярно, это делалось раньше, это происходит и сейчас, пояснил Путин. Однако, успокоил общественность российский лидер, эти категории граждан не будут участвовать в спецоперации на Украине, пишет «РИА Новости».
Владимир Путин рассказал о принятом решении провести военную спецоперацию на Украине.
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