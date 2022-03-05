Владимир Путин рассказал о принятом решении провести военную спецоперацию на Украине
Решение о начале спецоперации по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины было тяжелым. Об этом сегодня, 5 марта заявил президент России Владимир Путин.
О том, что решение было тяжелым Путин говорил перед началом специальной военной операции.
Сегодня, отвечая на вопрос, во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, он подчеркнул, что был вынужден принять это «тяжелое решение», - пишут «Известия».
Путин также пояснил, что можно было ввести войска только в Донбасс, но тогда Киеву «бесконечно шла бы поддержка» от Запада. Было принято решение пойти другим путем.
«Люди на Донбассе - не бродячие собаки. От 13-ти до 14-ти тысяч человек убиты с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году, среди них более 500 детей, но Запад этого не замечал», - напомнил российский лидер.
Сейчас власть в Киеве должна понять, что, «если они продолжат в том же духе - будет стоять вопрос об украинской государственности», - сказал Путин.
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