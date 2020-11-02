Владимир Путин привык к работе на удаленке и назвал ее преимущества

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что дистанционный режим работы удобен, потому что позволяет собрать большое количество сотрудников, не отвлекая их от текущих задач.

Путин во время видеоконференции форума «Россия зовет!» сказал, что с аудиторией общаться интереснее и проще, однако хорошо, что это можно делать и по «удаленке». По словам президента России у такого формата взаимодействия есть свои преимущества, пишут «Известия».

Ранее Путин заявил, что в России не будет национального закрытия страны в связи с распространением коронавируса.